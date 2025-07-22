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12:38, 22 июля 2025Экономика

Россиян предупредили о съедении их доходов девальвацией

Аналитик Александров: Девальвация и дорогой импорт съедят рублевые доходы
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Если прежде банковские депозиты могли обеспечивать россиянам 20-23-процентную доходность, то теперь ситуация начала быстро меняться. Об этом заявил управляющий директор ALT3 Capital Владислав Александров. Его процитировали «Известия».

Он обратил внимание, что Банк России может последовать примеру регуляторов других стран и тоже начать смягчать политику. Уже сейчас найти рублевый вклад с доходностью выше 16 процентов оказывается все труднее. Во-вторых, сказывается фактор инфляции, давление которой к концу года может превысить семь процентов. Это оборачивается уменьшением реальной доходности вкладов. В-третьих, свою роль сыграет ослабление российской валюты. Министерство экономического развития предсказывает, что к концу года доллар будет стоить 98-100 рублей.

«Для инвестора это означает: даже номинально высокая доходность в рублях может быть съедена девальвацией и ростом цен на импорт», — констатировал Александров.

Экономист Александр Шнейдерман призвал россиян поспешить с покупкой долларов, так как во второй половине лета возможен резкий разворот курса рубля.

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