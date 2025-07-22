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16:17, 22 июля 2025Экономика

Россиянам объяснили рост тарифов на «коммуналку»

Эксперт ЖКХ Бондарь: Рост тарифов зависит от географии региона и инфляции
Мария Черкасова

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России зависит от географии региона и инфляции. Об этом NEWS.ru заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Так, в северных областях, где долгая зима, отопление обходится для получателей услуг дороже. Еще одним фактором стала экономика в регионе. В отдельных субъектах власти могут выделять дотации, в других же тарифы растут из-за низкой собираемости платежей.

Эксперт считает, что в 2025 году россиян ждет повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 12 процентов, однако в отдельных регионах рост может достичь 20 процентов.

Ранее россиян с депозитами предупредили о риске лишиться субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова напомнила, что субсидии на оплату предоставляются в том случае, если расходы превышают установленный лимит, который зависит от региона проживания. При этом всегда учитываются доходы граждан, включая зарплату и процент по вкладам.

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