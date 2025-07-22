Россиянин получил незаконный доступ к 70 веб-камерам

В Новосибирске задержали хакера, взламывавшего информационные ресурсы компаний

В Новосибирске задержали 21-летнего местного жителя, взламывавшего информационные ресурсы российских компаний и организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Молодой человек использовал вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к информации. С 2023 по 2025 год он взломал 70 веб-камер.

Возбуждено дело по части 1 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения») УК РФ.

Ранее Томский областной суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии общего режима 20-летнего жителя после хакерских атак против ресурсов органов власти.