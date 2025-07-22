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07:49, 22 июля 2025Силовые структуры

Россиянин получил незаконный доступ к 70 веб-камерам

В Новосибирске задержали хакера, взламывавшего информационные ресурсы компаний
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixabay

В Новосибирске задержали 21-летнего местного жителя, взламывавшего информационные ресурсы российских компаний и организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

Молодой человек использовал вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к информации. С 2023 по 2025 год он взломал 70 веб-камер.

Возбуждено дело по части 1 статьи 273 («Создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения») УК РФ.

Ранее Томский областной суд приговорил к шести годам и трем месяцам колонии общего режима 20-летнего жителя после хакерских атак против ресурсов органов власти.

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