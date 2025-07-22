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14:41, 22 июля 2025Экономика

Россиянин захотел заработать на иностранцах и поплатился

Житель Самары зарегистрировал в квартире 95 иностранцев и получил срок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Самары фиктивно зарегистрировал в своей квартире 95 иностранцев и поплатился, попав под суд. Об этом стало известно изданию «МК».

Россиянин регистрировал приезжих в течение 2024 года, получая с каждого фиктивного жильца 20 тысяч рублей. Сотрудники миграционной службы предупреждали собственника, что его действия являются незаконными, но он продолжил деятельность.

Проверка показала, что ни один из зарегистрированных иностранных граждан не проживает в указанной квартире. Мужчина признал свою вину в суде и получил 1,5 года условно.

Ранее в Челябинске обнаружили квартиру, в которой были зарегистрированы 25 человек. Никто из них не проживал по адресу.

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