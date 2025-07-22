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09:03, 22 июля 2025Силовые структуры

Россиянин заставил должника отрубить себе палец

В Новосибирске осудили на 2 года мужчину, заставившего должника отрубить палец
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд приговорил к двум годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, заставившего должника отрубить палец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 330 («Самоуправство, совершенное с применением насилия») УК РФ.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года осужденный встретился с должником на парковке торгового центра. Он отвез его в гараж и начал угрожать ножом. Затем мужчина порезал потерпевшему ухо, передал ему мачете и потребовал отрубить палец. Потерпевший в страхе положил руку на стол, взял нож и ударил по мизинцу своей руки.

Ранее в Кемеровской области осудили женщину, напавшую с охотничьим ножом на знакомую.

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