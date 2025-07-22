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12:53, 22 июля 2025Силовые структуры

Российская школьница пыталась зарезать бабушку из-за замечания

Под Таганрогом внучка пыталась зарезать отобравшую у нее телефон бабушку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал Don Mash

Под Таганрогом 16-летняя школьница пыталась зарезать ножом бабушку, которая отобрала у нее телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, ЧП произошло в одном из сел, расположенных недалеко от города. Девушка долго сидела в своем телефоне, пока ее бабушка не пришла. Между ними произошла ссора, и женщина отобрала у подростка телефон. В ответ на это та схватила нож и вонзила его в грудь и плечо пострадавшей. Пенсионерка смогла убежать и вызвать скорую. Ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который жестоко изрезал жену и спрятал в диван на глазах у маленького сына.

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