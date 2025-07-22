Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 21 июля. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
«Российские удары беспилотников и ракет были особенно разрушительными в связи с серьезным истощением украинской противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего были уничтожены зенитные ракетные системы, в том числе наиболее мощные системы С-300 и MIM-104 Patriot», — говорится в публикации.
Отмечается, что зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot становится все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты. По словам украинских и западных источников, у таких ракет повышается уровень маневренности, в том числе они сбрасывают ложные цели, которые «обманывают» украинские системы ПВО.
Ранее стало известно, что ВС России в ночь на 22 июля нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. Армия РФ поразила военные аэродромы и промышленные предприятия.