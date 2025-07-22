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10:31, 22 июля 2025Бывший СССР

Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ

MWM: ВС РФ нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ 21 июля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 21 июля. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Российские удары беспилотников и ракет были особенно разрушительными в связи с серьезным истощением украинской противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего были уничтожены зенитные ракетные системы, в том числе наиболее мощные системы С-300 и MIM-104 Patriot», — говорится в публикации.

Отмечается, что зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot становится все сложнее перехватывать российские баллистические ракеты. По словам украинских и западных источников, у таких ракет повышается уровень маневренности, в том числе они сбрасывают ложные цели, которые «обманывают» украинские системы ПВО.

Ранее стало известно, что ВС России в ночь на 22 июля нанесли удары по объектам ВСУ в Днепропетровской и Одесской областях. Армия РФ поразила военные аэродромы и промышленные предприятия.

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