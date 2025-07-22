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06:29, 22 июля 2025Бывший СССР

Российские войска выбили ВСУ из нескольких позиций в Харьковской области

Марочко: ВС России продвинулись у Старицы и выбили ВСУ из позиций
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бойцы российской армии за прошедшие несколько суток сумели продвинуться у населенного пункта Старица в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«За последние несколько суток в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций юго-западнее населенного пункта Старица», — заявил Марочко.

По его словам, продвижение зафиксировано в лесистой местности. В километровой зоне расширена зона контроля.

Ранее сообщалось, что армия России уничтожила две группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области.

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