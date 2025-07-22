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11:55, 22 июля 2025Силовые структуры

Российского вице-губернатора увезли на допрос из-за зубов дракона

Брянского вице-губернатора Симоненко задержали из-за пропажи «зубов дракона»
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко задержан из-за пропажи «зубов дракона». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, во вторник, 22 июля, он будет этапирован в Москву для решения вопроса об аресте. Причиной следственных действия стала пропажа фортификационных сооружений на границе с Украиной — «зубы дракона». Правоохранители выяснили, что они есть только на бумаге, а фактически не были построены. По одной из версий, это произошло из-за того, что или они не были поставлены в нужном количестве, или же их украли уже после установки.

Ранее сообщалось, что в Брянской области начали расследовать уголовное дело о хищениях при строительстве фортификаций.

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