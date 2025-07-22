Сбивший женщину с ребенком во время дрифта российский автоблогер получил срок

В Московской области осудили автоблогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской

В Московской области осудили автоблогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд приговорил Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения, лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

В середине ноября 2024 года автоблогер за рулем BMW дрифтовал на парковке в подмосковном Одинцово, за ним наблюдала толпа зрителей. Гаджиев не справился с управлением, и его машина влетела в людей, попутно сбив несколько человек. В числе пострадавших была женщина с коляской. Пострадавших госпитализировали, а водитель скрылся.

Спустя десять дней после происшествия автоблогер сдался сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что сбившего на BMW россиянку с коляской автоблогера отпустили из-под стражи.