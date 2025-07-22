Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:45, 22 июля 2025Силовые структуры

Сбивший женщину с ребенком во время дрифта российский автоблогер получил срок

В Московской области осудили автоблогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Московской области осудили автоблогера Гаджиева, сбившего женщину с коляской. Об этом в Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд приговорил Гаджи Гаджиева к трем годам колонии-поселения, лишению права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

В середине ноября 2024 года автоблогер за рулем BMW дрифтовал на парковке в подмосковном Одинцово, за ним наблюдала толпа зрителей. Гаджиев не справился с управлением, и его машина влетела в людей, попутно сбив несколько человек. В числе пострадавших была женщина с коляской. Пострадавших госпитализировали, а водитель скрылся.

Спустя десять дней после происшествия автоблогер сдался сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что сбившего на BMW россиянку с коляской автоблогера отпустили из-под стражи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гнилая попытка организовать травлю». Главу «Ахмата» осудили за нападки на соратника «Русской общины» после драки с чеченцем

    Мерц установил новый антирекорд

    Трех журналистов задержали на пикете в Москве

    Ефремову предрекли возврат к алкоголю из-за развода

    Тренер российских синхронисток отказалась считать серебро чемпионата мира поражением

    Военкоры рассказали о мощном прорыве обороны ВСУ у Мирнограда

    Госдума приняла закон о росте пошлин для автомобилистов

    Стало известно о перспективах российского банкира по делу о хищении миллиарда рублей

    В России осудили осквернившего памятник в Курской области гражданина Литвы

    Внешность 44-летней Кристины Агилеры на показе мюзикла напугала фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости