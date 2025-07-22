Спикер Рады менее чем за час подписал направленный против антикоррупционного бюро закон

Спикер Рады Стефанчук менее чем за час подписал направленный против НАБУ закон

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал направленный против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) закон менее чем через час после его принятия депутатами. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Стефанчук уже подписал законопроект о сокращении полномочий НАБУ. С момента (...) голосования в Раде не прошло и часа», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованном каналом снимке карточки законопроекта, в настоящий момент документ направлен на подписание президентом республики Владимиром Зеленским.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос призвал главу государства не подписывать принятый Верховной Радой документ. По его словам, депутаты голосовали за законопроект в условиях конфликта интересов.