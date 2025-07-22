Стало известно о массированной атаке украинских беспилотников на российский регион

Местные жители сообщили об атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область

В Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, город атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Это Ростов».

«Миллерово отбивается от украинских беспилотников. Прозвучало более десяти взрывов», — говорится в сообщении. Кроме того, жители области заявляют о сбоях в работе интернета.

Они также делятся кадрами работы ПВО. Официальная информация пока не поступала.

Ранее ВСУ атаковали Бердянск в Запорожской области. Атака была отражена, обломки беспилотника упали на территорию пожарно-спасательной части и детского сада.