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23:00, 21 июля 2025Россия

Стало известно о массированной атаке украинских беспилотников на российский регион

Местные жители сообщили об атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Ростовской области прозвучало несколько взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, город атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Это Ростов».

«Миллерово отбивается от украинских беспилотников. Прозвучало более десяти взрывов», — говорится в сообщении. Кроме того, жители области заявляют о сбоях в работе интернета.

Они также делятся кадрами работы ПВО. Официальная информация пока не поступала.

Ранее ВСУ атаковали Бердянск в Запорожской области. Атака была отражена, обломки беспилотника упали на территорию пожарно-спасательной части и детского сада.

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