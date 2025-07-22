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18:54, 22 июля 2025Культура

Стало известно об ухудшении состояния Брюса Уиллиса

Tribune: Актер Брюс Уиллис прикован к постели, не может читать и говорить
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Американский актер Брюс Уиллис не может ходить и говорить на фоне прогрессирующей деменции. Об этом пишет The Express Tribune.

«Актер практически перестал говорить и читать. Сообщается также, что у него наблюдаются некоторые двигательные нарушения», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что близкие 70-летнего Уиллиса не подтверждали информацию об ухудшении его самочувствия. В апреле 2024-го семья кинозвезды заявила, что болезнь прогрессирует, однако его состояние остается стабильным.

Брюс Уиллис оставил Голливуд весной 2022 года из-за серьезных проблем со здоровьем. Сообщалось, что актер страдает афазией и лобно-височной деменцией. В январе 2025-го звезда «Крепкого орешка» вышел на публику впервые за три года и встретился с людьми, работавшими в зоне лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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