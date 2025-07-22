Суд оставил в СИЗО бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину

Суд оставил в СИЗО бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину

Суд принял решение не менять меру пресечения мужчине, который в конце июня в Шереметьево бросил двухлетнего ребенка головой об пол. Нападавший останется в СИЗО, арест был признан законным, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Судебный акт оставлен без изменения», — следует из документов. Мужчина будет оставаться в СИЗО до 24 августа.

Как отмечает РИА Новости, адвокат обвиняемого просила отправить его на медицинское освидетельствование, так как на допросе он вел себя неадекватно и его показания нельзя использовать в качестве основы для уголовного дела.

О нападении гражданина Белоруссии на чужого ребенка в Шереметьево стало известно 24 июня. Мужчина схватил мальчика на руки и с силой кинул его на пол. По данным силовиков, белорус находился в состоянии наркотического опьянения.