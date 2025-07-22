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16:07, 22 июля 2025Путешествия

Туриста арестовали в США по подозрению в расправе над девятилетней дочерью

NYP: Канадского туриста обвинили в расправе над девятилетней дочерью в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Essex County Sheriff's Office

Путешествовавшего по США жителя Канады обвинили в расправе над своей дочерью, которая отправилась с ним в поездку. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

По данным источника, 21 июля 45-летний Лучано Фраттолин предстал перед судом по подозрению в деле о трагической кончине девятилетней Мелины. Следователи арестовали мужчину и выяснили, что он является владельцем кофейной компании Gabella Coffee и имеет крупные долги в размере 200 тысяч долларов (15,6 миллиона рублей), которые связаны с его бизнесом по недвижимости в Монреале. Также турист должен банку Новой Шотландии 83 и 97 тысяч долларов (6,5 и 7,6 миллиона рублей).

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С 2019 года у путешественника были напряженные отношения с женой. Следствие предполагает, что он мог расправиться с дочерью из-за уплаты алиментов. На данный момент ему грозит пожизненное заключение, все обвинения он отрицает. Очередное слушанье по делу назначено на 25 июля.

Ранее Фраттолин передал полицейским ложное сообщение, что его дочь якобы похитил неизвестный на белом фургоне, когда они остановились на стоянке для отдыха неподалеку от озера Джордж. Это сообщение поступило в полицию через час после того, как девочка позвонила матери и сообщила о возвращении в Квебек.

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