Девятилетняя туристка отправилась с отцом в США и не выжила

ABC: Девятилетняя туристка из Канады не выжила после поездки с отцом в США

Девятилетняя канадская туристка отправилась с отцом в поездку по США и не выжила. Об этом сообщает издание The ABC News (ABC).

По данным источника, житель Канады, 45-летний Лучано Фраттолин в субботу, 19 июля, сообщил о похищении его девятилетней дочери Мелины. Он рассказал, что остановился с ребенком на стоянке для отдыха на автомагистрали I-87 неподалеку от озера Джордж, чтобы воспользоваться туалетом. Около 21:40 Мелину якобы похитил мужчина, управляющий белым фургоном.

В воскресенье, 20 июля, девочку нашли без признаков жизни в Тикондероге, штат Нью-Йорк, неподалеку от того места, где ее, по словам отца, видели в последний раз.

Однако следственный комитет Нью-Йорка установил, что никаких признаков похищения не было. Также показания туриста и его хронология событий расходятся с реальностью. Обстоятельства фиктивного похищения и причина кончины девочки пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что на популярном курортном пляже в Великобритании мужчина заманил 12-летнюю девочку в туалет и надругался над ней. Жертва сама обратилась в полицию.