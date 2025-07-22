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13:17, 22 июля 2025Мир

Управление кадровой службы правительства США начало масштабные сокращения

Управление кадровой службы правительства США сокращает треть персонала
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Tierney L. Cross / Reuters

Управление кадровой службы правительства США (USOPM) начало масштабные соглашения. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на заявление директора ведомства Скотта Купора.

Увольнение затронет треть персонала. Издание обратило внимание, что когда президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, штат агентства насчитывал 3110 человек. С тех пор более 125 человек были уволены.

Купор указал, что агентство также сокращает вдвое число своих подрядчиков: с 1200 в начале года до 600 к концу декабря.

«Около 788 сотрудников отдела кадров воспользовались льготами на досрочный выход на пенсию или увольнение с сохранением заработной платы до 30 сентября, в то время как 152 сотрудника уволились, не участвуя ни в одной из программ поощрения. Агентство уволило ещё 129 сотрудников», — сказано в публикации.

11 июля стало известно о массовых увольнениях в Госдепе США. По словам высокопоставленного представителя ведомства, уведомления об увольнении были направлены 1107 государственным служащим и 246 сотрудникам дипломатической службы.

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