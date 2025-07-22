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06:30, 22 июля 2025Из жизни

Управляющая борделя рассказала о самых странных клиентах

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Бывшая управляющая австралийского публичного дома рассказала о самых странных запросах состоятельных клиентов. Об этом сообщает издание news.com.au.

Своим опытом поделилась Кристал Гэлтри — создательница контента для OnlyFans, которая во время пандемии устроилась на работу в легальный бордель. По ее словам, среди посетителей заведения было много влиятельных и женатых мужчин, чьи фантазии она помогала воплощать.

Гэлтри утверждает, что такие клиенты часто стремились к подчинению и унижению — полной противоположности своей обычной жизни, которую полностью контролировали. Популярностью пользовались ролевые игры с шантажом, для которых посетители сами предоставляли компрометирующие фотографии или телефоны своих жен. «Все дело во власти. Клиент хочет, чтобы им помыкали и заставили почувствовать себя совершенно беспомощным», — объясняет она.

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Некоторые мужчины просили переодеть их в платья, надеть ошейники и водить на поводке, как собаку. При этом Гэлтри считает, что за всеми странными просьбами на самом деле скрывался поиск человеческой близости.

Ранее порнозвезда Бонни Блю заявила, что самые странные запросы и желания бывают у очень состоятельных людей. «Видимо, чем больше у тебя денег, тем более странным ты можешь быть», — предположила она.

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