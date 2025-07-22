В Британии указали на давление США на Зеленского в вопросе переговоров в Стамбуле

Аналитик Меркурис: Зеленский согласился на переговоры из-за давления США

Президент Украины Владимир Зеленский уже не может отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, так как на него, вероятно, давят США. С таким заявлением на YouTube выступил британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский не верит и не собирается вкладываться в Стамбульские переговоры. ... Но ситуация на фронте становится катастрофической, поставки оружия из Европы и США под вопросом. И Зеленский уже не может отказать, как мне кажется, прямому приказу из Вашингтона начать переговоры с Россией», — считает эксперт.

Он также допустил, что переговоры будут продолжаться достаточно долго, так что американский лидер Дональд Трамп сможет не попасть в неловкую ситуацию через 50 дней, после которых он обещал ввести пошлины, если не будет никаких подвижек в процессе урегулирования украинского конфликта.

Ранее стало известно, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 24 июля в Стамбуле.