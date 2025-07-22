В Эстонии гражданина России посадили в тюрьму за передачу данных о Пригожине

В Эстонии гражданину РФ дали 6,5 лет тюрьмы за передачу данных о Пригожине

В Эстонии гражданину России Павлу Капустину дали 6,5 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже против республики. Об этом пишет портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры страны.

По их словам, Капустин передавал спецслужбам России информацию о разных событиях в Эстонии. В их числе: демонтаж танка-памятника в Нарве и настроения жителей города в связи с мятежом главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года.

Сообщается, что обвиняемый также параллельно занимался транспортировкой санкционных продуктов из Эстонии в Россию и подал ложные данные при получении вида на жительства в прибалтийской республике.

В июне в другой прибалтийской республике — Литве — гражданин России спрыгнул с поезда, который следовал по маршруту Адлер — Калининград, поиски молодого человека проходили с вертолетом, однако он до сих пор так и не был найден.