Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:48, 22 июля 2025Экономика

В Гааге сняли арест с активов «Газпрома»

«Ведомости»: Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Окружной суд Гааги снял арест с активов «Газпрома» в Нидерландах. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает газета «Ведомости».

Акции одного из крупнейших газодобытчиков на морском шельфе страны Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects попали под арест по не связанным друг с другом искам украинских компаний «Славутич-инвест» и «Жнива». Последние таким образом пытаются получить компенсацию за собственные активы, потерянные после начала боевых действий на Украине.

Управляющей компании (УК) «Славутич-инвест» принадлежали восемь земельных участков в Мелитополе, который осенью 2022 года по итогам прошедших референдумов вошел в состав России. Одесская «Жнива» арендовала 18 элеваторов в Запорожской и Херсонской областях. Обе компании потребовали возмещение ущерба от России и, как с ее представителя, «Газпрома». Позднее суд признал «Газпром», «Газпром капитал» и Gazprom International «вторым я» РФ и постановил взыскать долг страны с них. Компании обратились в суд Гааги, однако в Европе заявили, что раз Gazprom International рассматривается на Украине как единое целое с Россией, на него распространяется государственный иммунитет.

Активы Газпрома были арестованы осенью 2024 года.

Российской компании принадлежит 50 процентов в совместном предприятии по поиску, разведке и добыче углеводородов Wintershall Noordzee. Она с 1965 года занимается газодобычей на нидерландском морском шельфе, под управлением компании находятся 11 добывающих морских установок в Северном море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В угрозах Трампа России видят заслугу его жены Мелании. О чем президент США говорит с первой леди?

    Умерла глава Верховного суда России

    Правоохранители пришли с обыском к вице-губернатору российского региона

    Россиянам назвали опасные места для сбора грибов

    Раскрыты подробности двух новых обвинений для экс-замглавы Минобороны

    В Армении потребовали завести уголовное дело против Пашиняна

    Иранские аятоллы ударились в национализм

    Российский бизнес пожаловался на задержку платежей через одну страну

    Блогер побывал в Абхазии и описал отношение к русским фразой «наши деньги там ждут»

    Китай снизил закупки российского угля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости