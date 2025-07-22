В Израиле назвали несправедливым заявление 25 стран по Газе

Советник офиса Нетаньяху Гендельман назвал несправедливым мнение 25 стран о Газе

Совместный призыв к немедленному прекращению боевых действий в секторе Газа и возобновлению полноценной гуманитарной помощи стал несправедливым и вредным. Об этом заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман, передает РИА Новости.

«Совместное заявление, в котором нет ни одного слова давления на ХАМАС, — не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны», — отметил он.

По словам представителя, Израиль уважительно относится к международным усилиям по прекращению конфликта и освобождению заложников, однако совместное заявление группы стран он считает «не помощью, а заблуждением», поскольку оно посылает ХАМАС неверный и опасный сигнал.

Утром 7 октября 2023 года израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.