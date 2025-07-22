Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:36, 22 июля 2025Моя страна

В Красноярске врачи спасли случайно проглотившего саморез мужчину

Красноярские врачи извлекли саморез из кишечника пациента
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom

В Красноярске врачи спасли пациента, случайно проглотившего саморез. Об этом сообщает портал «Тайшет» 24 со ссылкой на пресс-службу Красноярской краевой больницы.

Инцидент произошел, когда мужчина держал во рту саморезы во время ремонта дома. Поскользнувшись, он проглотил 50-миллиметровый саморез, который застрял в тонком кишечнике.

«Ситуация была крайне опасной с высоким риском перфорации кишечника», — отметили в больнице. Пациента экстренно прооперировали, хирурги совместно с эндоскопистами успешно извлекли инородное тело. Контрольное обследование показало отсутствие повреждений желудочно-кишечного тракта. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в хирургическом отделении.

По данным медучреждения, подобные случаи требуют немедленного хирургического вмешательства, так как могут привести к перитониту и другим опасным осложнениям.

Ранее в Набережных Челнах рыбак чудом избежал потери зрения после несчастного случая на природе. 35-летний мужчина поскользнулся на мокрой после дождя земле и упал лицом на торчащий сук во время рыбалки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покинуть доступными средствами». Граждан Польши просят уехать из России

    Бренд телефонов Nokia собрались возродить

    США призвали привлечь Китай к ответственности за жертвы на Украине

    Олимпийскую чемпионку по плаванию из Канады отстранили за нарушение антидопинговых правил

    В России обрушился один из видов импорта

    В СПЧ прокомментировали обыски в редакции Baza

    В российском городе пожаловались на «чайхану» в школе

    Роль Кологривого в новом проекте с Хабенским раскрыли

    Жилой дом полностью разрушился из-за обстрела российского региона со стороны Украины

    В Госдуме объяснили просьбы к полякам покинуть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости