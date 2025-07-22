В Красноярске врачи спасли случайно проглотившего саморез мужчину

Красноярские врачи извлекли саморез из кишечника пациента

В Красноярске врачи спасли пациента, случайно проглотившего саморез. Об этом сообщает портал «Тайшет» 24 со ссылкой на пресс-службу Красноярской краевой больницы.

Инцидент произошел, когда мужчина держал во рту саморезы во время ремонта дома. Поскользнувшись, он проглотил 50-миллиметровый саморез, который застрял в тонком кишечнике.

«Ситуация была крайне опасной с высоким риском перфорации кишечника», — отметили в больнице. Пациента экстренно прооперировали, хирурги совместно с эндоскопистами успешно извлекли инородное тело. Контрольное обследование показало отсутствие повреждений желудочно-кишечного тракта. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей в хирургическом отделении.

По данным медучреждения, подобные случаи требуют немедленного хирургического вмешательства, так как могут привести к перитониту и другим опасным осложнениям.

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