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18:09, 22 июля 2025Экономика

В Крыму придумали способ победить засуху

В Крыму собрались построить два новых водохранилища, чтобы справиться с засухой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму собрались построить два новых водохранилища, чтобы справиться с дефицитом воды. О способе победить засуху в регионе сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

«В целях дальнейшего повышения водообеспечения на полуострове построят два новых водохранилища: Солнечногорское и Мартовское», — рассказал Константинов. Проектирование объектов уже началось — они будут расположены на реках Марта и Улу-Узень Восточный.

Новые водоемы помогут решить проблему дефицита воды, которая возникает на юго-западе полуострова раз в пять-шесть лет. «Новые водохранилища обеспечат водой Большую Алушту, Ялту и ближайшие населенные пункты», — уточнил глава крымского парламента.

Ранее стало известно, что Каспийское море рекордно обмелело — уровень воды в нем опустился до минус 29 метров по Балтийской системе высот, минимальной отметки за всю историю наблюдения. В КаспНИРХ отметили, что активное обмеление Каспийского моря началось после 2020 года — в период с 2022 по 2023 годы уровень воды упал на 29 сантиметров.

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