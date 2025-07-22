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15:04, 22 июля 2025Культура

В Москве простились с режиссером «Мастера и Маргариты»

В большом ритуальном зале ЦКБ прошла церемония прощания с режиссером Юрием Карой
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве прошло прощание с известным режиссером Юрием Карой. Об этом сообщает портал msk1.ru.

Близкие и родные автора знаковых картин «Мастер и Маргарита» и «Завтра была война» собрались в большом ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1. Проводить Кару в последний путь пришли также его коллеги, которые не скрывали эмоций от потери выдающегося постановщика. Так, режиссер Давид Шнейдеров рассказал, что Юрий всегда был искренним и справедливым в общении.

«У нас были очень теплые отношения, хотя ко многим вещам относились по-разному. Могли спорить, доказывать, но это никогда не мешало нашей дружбе», — заявил он.

Исполнитель главной роли в экранизации романа «Мастер и Маргарита» 1994 года Виктор Раков вспомнил последнюю встречу с Карой.

«Это было на его 70-летие в Доме кино. Полный зал его поклонников, коллег, артистов. Все поздравляли его. Он сидел на сцене в благостном расположении духа. Мы пели, мечтали, танцевали, говорили хорошие слова», — вспомнил артист.

Ранее стало известно, что заслуженный деятель искусств Российской Федерации режиссер Юрий Кара ушел из жизни в возрасте 70 лет. Известно, что в 2024 году режиссер также перенес инфаркт, а затем его беспокоили осложнения.

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