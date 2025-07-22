В Москве задержали протестовавших против закона о поиске экстремистских постов

Около Госдумы прошли задержания из-за пикета против штрафов за поиск экстремизма

В Москве около Госдумы задержали главу штаба бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Кисиева. Об этом сообщает РБК.

По словам Кисиева, правоохранители задержали его и журналистов без причин. К нему подошли во время пикета у здания Думы, Кисиева увезли в полицейский отдел.

21 июля Кисиев уведомил столичное правительство о проведении пикета против штрафов за поиск экстремистских материалов в интернете. Однако ему отказали из-за коронавирусных ограничений.

О том, что россиян могут начать наказывать за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, стало известно 15 июля. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях статьей 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»).

