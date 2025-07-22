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13:37, 22 июля 2025Силовые структуры

В МВД России рассказали о проверках украинских паспортов

МВД РФ: Паспорта отказавшихся состоять в гражданстве Украины будут проверять
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Заместители глав территориальных органов МВД России получили право проверять законность использования украинского паспорта гражданином, подавшим заявление о нежелании состоять в гражданстве этой страны. Об этом со ссылкой на главное управление по вопросам миграции МВД РФ сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ внесший изменения в порядок деятельности органов внутренних дел подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что документ не затрагивает права и обязанности граждан, а позволяет проводить соответствующую проверку не только руководителям отделов, но и их заместителям.

Если в ходе проверки выяснится, что после подачи заявления об отказе от украинского гражданства, заявитель продолжил пользоваться паспортом Украины, то заявление будет считаться недействительным. Вновь подать его можно будет только через 10 лет.

Люди с двойным гражданством Украины и России в 2023 году получили возможность отказаться от гражданства Украины, подав соответствующее заявление. С момента признания россиянами им запрещено пользоваться правами и обязанностями украинцев, в том числе пользоваться документами этой страны.

18 июля Владимир Путин изменил регламент проверки ложно отказавшихся от гражданства Украины

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