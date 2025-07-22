В Раде желание Зеленского отсудить у России миллиарды назвали мулькой для лохов

Дубинский: Желание Зеленского отсудить миллиарды у России — мулька для лохов

Желание президента Украины Владимира Зеленского отсудить у России 6,9 миллиарда долларов является «мулькой для лохов». Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«У нашего придурка — новая “перемога”. Будем взыскивать с РФ 6,9 миллиарда долларов через международный арбитраж. Правда, Россия эти арбитражи не признает. Но лохам закинуть мульку эту не сложно», — написал депутат.

Дубинский сыронизировал, что на полученные деньги Зеленский сможет «купить марок и конвертов», чтобы отправлять повестки гражданам Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Киев будет добиваться от России выплаты почти семи миллиардов долларов. По его словам, сейчас Украина занимается подготовкой конкретных шагов для взыскания этой суммы с России.