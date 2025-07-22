В России рассказали о хитром ходе Киева

Дандыкин: Киев предложил России переговоры для передышки перед наступлением

Украина предложила России провести новый раунд переговоров в Стамбуле для того, чтобы затянуть процесс урегулирования конфликта. Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал в разговоре с «МК», что Киев измотали ракетно-дроновые удары по тылам, и теперь он пытается найти способы, чтобы выторговать передышку.

«Киев решил возобновить переговорный процесс не на пустом месте. (...) Мы начали активно и очень эффективно наносить удары по тылам противника. Для него эти удары являются очень болезненными, поэтому ему сейчас важно добиться для себя передышки, чтобы восстановить ресурсы», — высказался он.

По словам эксперта, не исключено, что эта передышка необходима Украине для нового наступления, наподобие «прошлогодней августовской курской авантюры».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с делегацией России в Стамбуле состоятся 23 июля. По словам украинского лидера, о ходе подготовки новой встречи в Турции ему доложил глава переговорной группы Рустем Умеров.