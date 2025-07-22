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15:06, 22 июля 2025Россия

В России указали на важную деталь при уничтожении трех ЗРК Patriot ВСУ

Уничтожение трех ЗРК Patriot ВСУ связано с сигналом партнерам Киева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Уничтожение трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) является сигналом партнерам Киева и сопровождается важной деталью — секретностью успешной тактики российских военных. Об этом заявили авторы портала «Военная хроника» в https://t.me/Warhronika/9236/" target="_blank"> Telegram.

Как рассказали в издании, именно секретностью тактики можно объяснять отсутствие кадров объективного контроля уничтожения комплексов.

«Прежде всего это [отсутствие видео] может быть связано с желанием МО РФ не раскрывать успешную тактику для [ее] повторного применения (...) Главное (...) — не пиар, а сигнал. Заявление о поражении трех пусковых Patriot — это привет "партнерам" Киева», — указали в «Военной хронике».

Как сообщалось ранее, российским военным удалось уничтожить три пусковые установки ЗРК Patriot на сумму почти миллиард долларов.

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