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12:30, 22 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о переходе конфликта Москвы и Баку в горячую фазу

Депутат Затулин усомнился в наступлении горячей фазы в конфликте Москвы и Баку
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Маловероятно, что Азербайджан начнет наступление на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Что касается горячей фазы, то я не верю в то, что Азербайджан начнет наступление на Россию или запустит в направлении России дроны. Хотя, когда дело касалось атаки на Иран, есть подозрение, что на начальном этапе израильтяне использовали территорию Азербайджана для запуска своих ракет или беспилотников», — отметил Затулин.

Депутат отметил, что Азербайджан на настоящем этапе более всего настроен добиться желаемого от Армении, которую он пытается додавить вместе с Турцией на предмет Зангезурского коридора. Он указал, что прежние гипотетические договоренности о том, что в случае открытия этого коридора охранять его или контролировать будут российские пограничники, на сегодня сданы в архив как Арменией, так и Азербайджаном.

«На самом деле аппетиты господина Алиева занятием Нагорного Карабаха не ограничиваются. Не раз уже за последнее время он говорил о том, что территория Армении — это вообще-то это азербайджанские земли. Вот в этом вопросе возможно наступление горячей фазы. А в какой мере Россия вынуждена будет на это реагировать? Это вопрос к отношению между Россией и Арменией, которые тоже складываются не лучшим образом на данный момент», — сказал депутат.

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Затулин отметил, что эти процессы очень взаимосвязаны, потому что интерес Азербайджана и Турции состоит безусловно в том, чтобы премьер-министр Армении Никол Пашинян оставался у власти. Вместе с тем Пашинян достаточно уязвим для Азербайджана и Турции для того, чтобы они могли им манипулировать, подчеркнул он.

«Все эти истории с самолетом или с задержанием в Екатеринбурге, они потребовались для того, чтобы стать в обиженную позу и сказать, что теперь они не будут с Россией обсуждать тему Кавказа. То есть фактически и Армения, и Азербайджан сегодня по-разному, но работают над одним — над искоренением российского влияния в Закавказье. А Турция за этим наблюдает, и это в определенной степени соответствует ее интересам, однако она не выпячивает себя на первый план», — считает парламентарий.

Ранее, президент Алиев впервые открыто встал на сторону Украины, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию». По словам президента Азербайджана, это заявление «созвучно чаяниям украинского народа».

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