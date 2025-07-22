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17:57, 22 июля 2025Россия

В России высказались о создании Министерства борьбы с темными силами

Политик Царев о запрете сатанизма: Ожидаем создания Министерства борьбы с тьмой
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Нина Зотина / Reuters

Российская общественность ожидает создания Министерства борьбы с темными силами, так как Сатана — главный враг всего человечества. Так шуткой на новость о рассмотрении Верховным судом иска о запрете «Международного движения сатанизм» отреагировал в Telegram российский политик Олег Царев.

Как пошутил Царев, российским чиновникам следовало бы вести отдельный реестр, куда вносились бы пособники Сатаны.

«В истории уже раньше боролись с темными силами. Когда-то это была впечатляющая, даже зрелищная практика — святая инквизиция жгла ведьм на площадях. Народу нравилось», — в шутку высказался о ситуации с иском политик. Он добавил, что уверен в грядущей победе чиновников над силами тьмы.

Как обычно. На бумаге 😊

Олег Царевполитик, общественник
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О том, что в России хотят на законодательном уровне запретить сатанизм, признав его экстремистским движением, стало известно еще в 2024 году. Как заявляла депутат Татьяна Буцкая, сатанизм мимикрирует под такие субкультуры, как «квадробинг» и «фурри».

В итоге иск о запрете сатанизма был сформирован Минюстом и Генпрокуратурой и подан в Верховный суд. Решение о сатанизме может быть озвучено 23 июля.

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