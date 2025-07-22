В России заявили о новых попытках прорыва через границу переброшенными резервами ВСУ

ВСУ возобновили попытки прорыва на территорию России переброшенными резервами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки прорыва на территорию России близ Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», — говорится в сообщении.

ВСУ пытались проникнуть в Курскую область силами штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в районе Бессаловки Сумской области и приграничного поселка Новый Путь. Российская сторона нанесла по противнику комплексное огневое поражение, в результате чего украинские штурмовики были уничтожены.

Ранее в России уже призывали быть готовыми к попытке прорыва границы, которая может последовать в том числе в направлении границы с Брянской областью. Вторичными для Украины при попытке прорыва границы, как указывалось, будут задачи в виде отвлечения российских сих с направлений, где продолжается наступление.