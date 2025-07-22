Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили попытки прорыва на территорию России близ Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
«На Теткинском и Глушковском направлениях за счет переброшенных резервов враг возобновил попытки прорыва на нашу территорию», — говорится в сообщении.
ВСУ пытались проникнуть в Курскую область силами штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в районе Бессаловки Сумской области и приграничного поселка Новый Путь. Российская сторона нанесла по противнику комплексное огневое поражение, в результате чего украинские штурмовики были уничтожены.
Ранее в России уже призывали быть готовыми к попытке прорыва границы, которая может последовать в том числе в направлении границы с Брянской областью. Вторичными для Украины при попытке прорыва границы, как указывалось, будут задачи в виде отвлечения российских сих с направлений, где продолжается наступление.