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20:57, 22 июля 2025Моя страна

В российском городе нашлась приставучая белка

В Уфе приставучая белка попрошайничала еду у туристов
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал Телеканал UTV

В российском городе нашлась приставучая белка. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал UTV.

На размещенных кадрах грызуна запечатлели бегущим вслед за туристами, прибывшими в Уфу из Москвы.

В описании к ролику уточнили, что столичным гостям пришлось откупиться от белки, которая попрошайничала еду, конфетой с орехом. Как только она схватила угощение, сразу же убежала.

Ранее в июле россиянин подружился с белкой и спас ее потомство. Волонтеры рассказали, что к ним за помощью обратился мужчина из Воронежа, который на протяжении пяти лет подкармливал белку, приходившую к нему на участок. После обследования выяснилось, что у белки был сломан таз.

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