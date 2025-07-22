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10:18, 22 июля 2025Россия

В российском городе загорелась мастерская по сборке дронов

Mash: В Нижнем Новгороде загорелась мастерская по сборке дронов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Нижнем Новгороде в районе Автозавода загорелась частная мастерская по сборке дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По сведениям российского издания, горожанин открыл бизнес по сборке и ремонту беспилотников на заказ с доставкой по всему миру. Накануне вечером огонь охватил запчасти для дронов. Рядом оказался сторож, который быстро все потушил.

Предпринимателем заинтересовались сотрудники силовых структур. Мужчина объяснил, что помогал делать беспилотники только российским подразделениям.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе отразили атаку дрона над промышленной зоной.

Тогда в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. Значительных повреждений на земле также удалось избежать, отметил нижегородский глава.

ЖЗЛ
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