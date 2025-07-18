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08:32, 18 июля 2025Россия

В российском регионе отразили атаку беспилотника над промышленной зоной

Никитин: В Нижегородской области отразили атаку БПЛА над промышленной зоной
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Нижегородской области ночью отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) над промышленной зоной. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. По данным Никитина, специалисты начали осматривать места падения обломков дрона.

Иных подробностей нижегородский губернатор не привел.

До этого появились кадры момента уничтожения украинского беспилотника над Нижегородской областью. Тогда при перехвате дрона сведений о пострадавших не поступало.

Еще раньше украинские войска ударили по Нижегородской области дронами «Лютый» с фугасными зарядами.

ЖЗЛ
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