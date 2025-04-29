ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

Shot: ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами «Лютый» с фугасными зарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Нижегородскую область использовали беспилотники типа «Лютый» с фугасными зарядами. Подробности о попытке удара привел Telegram-канал Shot.

По его информации, один из беспилотников сбили в районе Дзержинска. У трех других сбитых летательных аппаратов сдетонировала боевая часть — на местах происшествий сейчас работают сотрудники оперативных служб.

Летательные аппараты, по предварительным данным, запустили с территории Хмельницкой области Украины. Никто в результате атаки не пострадал.

Нижегородская область подверглась атаке со стороны ВСУ в ночь на вторник, 29 апреля. Как уточнял губернатор Глеб Никитин, никаких последствий случившегося не зафиксировано. В сети появились кадры из региона, на которых слышны взрывы и видны световые вспышки.

По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь летательных аппаратов. Всего с вечера над российскими регионами перехватили 91 беспилотник.