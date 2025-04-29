Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 29 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

Shot: ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами «Лютый» с фугасными зарядами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на Нижегородскую область использовали беспилотники типа «Лютый» с фугасными зарядами. Подробности о попытке удара привел Telegram-канал Shot.

По его информации, один из беспилотников сбили в районе Дзержинска. У трех других сбитых летательных аппаратов сдетонировала боевая часть — на местах происшествий сейчас работают сотрудники оперативных служб.

Летательные аппараты, по предварительным данным, запустили с территории Хмельницкой области Украины. Никто в результате атаки не пострадал.

Нижегородская область подверглась атаке со стороны ВСУ в ночь на вторник, 29 апреля. Как уточнял губернатор Глеб Никитин, никаких последствий случившегося не зафиксировано. В сети появились кадры из региона, на которых слышны взрывы и видны световые вспышки.

По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь летательных аппаратов. Всего с вечера над российскими регионами перехватили 91 беспилотник.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Нижегородскую область дронами с фугасными зарядами

    Раскрыт план США по окончательному прекращению боевых действий на Украине

    Власти обеспокоились качеством воды на Дальнем Востоке

    В Госдуме сообщили о скором окружении Красноармейска в ДНР

    Раскрыты подробности парламентских выборов в Канаде

    Российские военные сбросили на позиции ВСУ листовки с QR-кодами

    Выдачи одного вида кредитов в России обрушились

    В Госдуме заявили о продолжающихся атаках ВСУ на Курскую область после ее освобождения

    Россиянин получил грант на развитие коневодческой фермы и стал фигурантом уголовного дела

    Назван способ привести тело в тонус за четыре дня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости