Появились кадры из атакованной ВСУ Нижегородской области

В сети появились кадры со звуками взрывов в Нижегородской области

В сети появились кадры со звуками взрывов в Дзержинске Нижегородской области, который был атакован со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, слышны звуки взрывов, от громкости которых начинают работать сигнализации автомобилей. Также видны световые вспышки.

Нижегородская область подверглась атаке со стороны ВСУ в ночь на вторник, 29 апреля. Как уточнял губернатор Глеб Никитин, никаких последствий случившегося не зафиксировано.

По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили восемь летательных аппаратов. Всего с вечера над российскими регионами перехватили 91 беспилотник.