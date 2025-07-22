Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:29, 22 июля 2025Россия

В российском регионе двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил

В Ленобласти двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В городе Тосно Ленинградской области двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил, передает 78.ru.

По данным издания, мать мальчика услышала его хрипы из другой комнаты. 34-летняя россиянка начала оказывать ему первую помощь. Жительница региона допустила, что ребенок мог принять препарат от нервных и тревожных расстройств, которые находились на кухне.

Врачи в Тосненской центральной районной больнице диагностировали у мальчика отравление неуточненным препаратом, а также аспирационную пневмонию. Несмотря на все усилия медиков, спасти несовершеннолетнего не удалось.

Семья, в которой воспитывался мальчик, неполная и состоит на учете. Его мать не раз привлекалась по статье о невыполнении родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Омской области годовалая девочка съела таблетку крысиного яда в гостях у бабушки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию

    Камалу Харрис высмеяли за празднование годовщины провала на выборах

    В Гааге сняли арест с активов «Газпрома»

    ВСУ начали готовить опытные резервы из-за опасений российского наступления

    Россиянка едва уцелела при взрыве зарядки от iPhone

    Стала известна численность подготовленных резервов ВСУ

    Раскрыты данные о смертельном ДТП с зампредом правительства региона России на Mercedes

    В Дагестане обнаружили древнее поселение возрастом около семи тысяч лет

    Раскрыт способ сделать мастурбацию полезнее

    В российском регионе двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости