В российском регионе двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил

В Ленобласти двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил

В городе Тосно Ленинградской области двухлетний ребенок нашел таблетки на кухне и не выжил, передает 78.ru.

По данным издания, мать мальчика услышала его хрипы из другой комнаты. 34-летняя россиянка начала оказывать ему первую помощь. Жительница региона допустила, что ребенок мог принять препарат от нервных и тревожных расстройств, которые находились на кухне.

Врачи в Тосненской центральной районной больнице диагностировали у мальчика отравление неуточненным препаратом, а также аспирационную пневмонию. Несмотря на все усилия медиков, спасти несовершеннолетнего не удалось.

Семья, в которой воспитывался мальчик, неполная и состоит на учете. Его мать не раз привлекалась по статье о невыполнении родительских обязанностей.

До этого сообщалось, что в Омской области годовалая девочка съела таблетку крысиного яда в гостях у бабушки.