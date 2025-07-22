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21:13, 21 июля 2025Силовые структуры

В Санкт-Петербурге задержали выстрелившего в лицо подполковнику мужчину

В Санкт-Петербурге задержали выстрелившего в лицо подполковнику мужчину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Мужчину, который в Санкт-Петербурге выстрелил в лицо своему соседу-подполковнику из газового пистолета, задержали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главное управление МВД по региону.

Как рассказали в ведомстве, нападавший — 22-летний молодой человек. Пострадавшему офицеру 41 год. Уточняется, что мужчина выстрелил в лицо подполковнику после того, как между ними произошел словесный конфликт.

Сейчас нарушителя доставили в отдел полиции. «Против него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП)», — отмечает РБК.

Ранее стало известно, что конфликт начался из-за эмоционального замечания молодого человека в сторону курившего на балконе подполковника.

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