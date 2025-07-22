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16:19, 22 июля 2025Ценности

Внешность 44-летней Кристины Агилеры на показе мюзикла напугала фанатов

Мария Винар

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Американская певица Кристина Агилера пришла на показ мюзикла «Бурлеск» в Лондоне и напугала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

44-летняя поп-исполнительница вышла в свет в облегающем зеленом платье, верх которого состоял из корсета со шнуровкой спереди и юбки с оборками. Кроме того, знаменитость подобрала к своему наряду кожаные сапоги с высоким голенищем и сделала макияж с акцентом на черную помаду.

Читатели портала удивились внешности знаменитости и принялись ее обсуждать в комментариях под материалом. «Зашла слишком далеко. Эти звезды никогда не знают, когда остановиться после похудения», «Она потеряла свое былое великолепие», «Не всякая потеря веса является улучшением», «Этот макияж ужасен», «44 года, и она все еще чувствует себя некомфортно в собственной шкуре. От нее исходят ненависть к себе», «Она выглядит нездоровой», — высказывались они.

В апреле Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии для журнала Carcy.

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