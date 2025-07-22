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19:34, 22 июля 2025Россия

Военные вмешались в дело жестоко избитого в Москве подростка

Общественница Кашеварова: Военные приехали к избитому в Гольяново подростку
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Анастасия Кашеварова 🇷🇺»

Группа российских военных и силовиков вмешалась в дело жестоко избитого в Москве подростка. Об этом сообщила в Telegram российская общественница, глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова.

Как рассказала Кашеварова, бойцы приехали в палату пострадавшего, чтобы взять его «под опеку» и защиту, так как ситуация в его семье является неблагополучной. «Знаю, что СКР (Следственный комитет России — прим. «Ленты.ру») ведет эту тему. И что дело не сбросят на тормозах», — рассказала она.

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Известно, что в лесу в московском районе Гольяново на подростка напала группа более старших молодых людей. Они раздели жертву, нанесли множество ударов, а также с помощью палки попытались совершить сексуальное насилие.

Предположительно, компания, избившая подростка, совершала аналогичные нападения и в отношении других несовершеннолетних.

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