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18:37, 23 июля 2025Забота о себе

Врач назвал семь веских причин для увеличения потребления воды

Онколог Ивашков: Вода снижает аппетит и помогает бороться со стрессом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Онколог Владимир Ивашков назвал семь веских причин, по которым стоит увеличить потребление воды. Пост об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«Вода ускоряет обмен веществ и снижает аппетит. Выпивайте один стакан перед едой. Так вы съедите меньше», — посоветовал Ивашков. Кроме того, вода увеличивает количество энергии, а из-за обезвоживания организма может возникнуть усталость

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Также вода помогает бороться со стрессом, поддерживает мышцы и суставы, способствует омоложению кожи. К тому же она положительно сказывается на работе кишечника, в том числе снижает риск запоров. Наконец, вода защищает почки от образования камней, заключил Ивашков.

Ранее кардиолог Ярослав Ашихмин рассказал об опасности спорта в жару. По его словам, это чревато обезвоживанием организма.

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