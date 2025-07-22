ВС России продолжили наступление в Сумской области

ВС России наступают в районе Варачино и Юнаковки в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России наступают в районе Варачино и Юнаковки в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала сообщил, что российские войска ведут зачистку Варачино, но говорить о полном взятии под контроль населенного пункта преждевременно. Он добавил, что украинские войска безуспешно пытаются выбить российские войска из Кондратовки. Авторы канала заключили, что ВС РФ пытаются создать буферную зону в Сумской области.

Ранее появилась информация, что российские военные взяли под контроль в Сумской области поселок Варачино.

До этого военный обозреватель Алексей Суконкин допустил вероятность того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытаются снова прорваться в Курскую область. Он предположил, что ВСУ попробуют прорвать границу в тех же местах, что и в прошлом году, не считаясь с потерями.