ВСУ начали перебрасывать поставленную им технику на западные рубежи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать поставленную Западом технику с восточных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«(...) новые кадры с боями за Дачное в Днепропетровской области говорят о том, что вся эта техника так или иначе оттягивается на западные рубежи», — сказано в публикации.

Отмечается, что такие действия украинских военных могут свидетельствовать о серьезных проблемах ВСУ на восточных направлениях.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер раскритиковал новые поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что ни одна армия мира не может встать в один ряд с российской по уровню боевой эффективности.

