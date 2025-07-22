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14:04, 22 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали перебрасывать западную технику с восточных направлений

ВСУ начали перебрасывать поставленную им технику на западные рубежи
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали перебрасывать поставленную Западом технику с восточных направлений. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«(...) новые кадры с боями за Дачное в Днепропетровской области говорят о том, что вся эта техника так или иначе оттягивается на западные рубежи», — сказано в публикации.

Отмечается, что такие действия украинских военных могут свидетельствовать о серьезных проблемах ВСУ на восточных направлениях.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер раскритиковал новые поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что ни одна армия мира не может встать в один ряд с российской по уровню боевой эффективности.

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