За два года из вузов Украины отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста

Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак рассказал, что с 2024 года из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста (старше 25 лет). Его слова передает издание «Украинские новости».
«Последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет составляет более 20 процентов общего количества соискателей образования. ... Во время и после проведенных проверок в 2024-2025 годах из высших учебных заведений отчислено более 50 тысяч мужчин», — сообщил Гурак.
Чаще всего проверяющие выявляли проблемы с предоставлением военно-учетных документов при поступлении, а также задержки с внесением приказов о зачислении или отчислении студентов в единую образовательную базу. Кроме того, некоторые вузы не соблюдали порядок учета студентов. В службе считают, что это могло быть попытками некоторых лиц избежать военной службы.
Ранее Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Украина ежемесячно мобилизует 30 тысяч солдат.