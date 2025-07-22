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22:31, 21 июля 2025Бывший СССР

За два года из вузов Украины отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста

Из вузов Украины за два года отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак рассказал, что с 2024 года из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин призывного возраста (старше 25 лет). Его слова передает издание «Украинские новости».

«Последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет составляет более 20 процентов общего количества соискателей образования. ... Во время и после проведенных проверок в 2024-2025 годах из высших учебных заведений отчислено более 50 тысяч мужчин», — сообщил Гурак.

Чаще всего проверяющие выявляли проблемы с предоставлением военно-учетных документов при поступлении, а также задержки с внесением приказов о зачислении или отчислении студентов в единую образовательную базу. Кроме того, некоторые вузы не соблюдали порядок учета студентов. В службе считают, что это могло быть попытками некоторых лиц избежать военной службы.

Ранее Депутат Верховной рады Роман Костенко сообщил, что Украина ежемесячно мобилизует 30 тысяч солдат.

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