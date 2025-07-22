Захарова заявила, что удар ВСУ по военкору Журавлеву был спланированным

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб в результате спланированного удара. Об этом дипломат сообщила РИА Новости.

По словам Захаровой, журналист попал под удар высокоточного кассетного боеприпаса американской реактивной системы залпового огня HIMARS, что указывает на спланированный характер нападения и холодный расчет его исполнителей.

Ранее попавшие под обстрел в Запорожской области военкоры РИА Новости и «Известий» заявили, что украинские военные сознательно били по журналистам. Дмитрий Шиков рассказал, что корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдал за ними с помощью беспилотника.

Ростислав Журавлев погиб в 2023 году в результате атаки со стороны ВСУ. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки Запорожской области.