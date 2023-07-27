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23:58, 27 июля 2023Бывший СССР

Попавшие под обстрел военкоры обвинили ВСУ в намеренном ударе по журналистам

Попавшие под обстрел военкоры заявили, что ВСУ сознательно били по журналистам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Попавшие под обстрел в Запорожской области военкоры «РИА Новости» и «Известий» заявили, что ВСУ сознательно били по журналистам. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По утверждению Константина Михальчевского, Романа Польшакова и Дмитрия Шикова, по ним было нанесено три удара. Также Шиков рассказал, что корректировщик ВСУ наблюдал за ними с помощью беспилотника. «Видел наши движения, видел, что мы начали оказывать помощь и начали просто нас добивать», — сказал он.

В свою очередь, Михальчевский рассказал, что успел видеть, как украинский снаряд раскрылся и «поражающие элементы начали стелиться» на большой площади. Телеканал уточняет, что это похоже именно на работу кассетного боеприпаса.

Ранее 27 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества военкоров, попавших под обстрел ВСУ. Кроме Михальчевского, Польшакова и Шикова, награды посмертно удостоен журналист «РИА Новости» Ростислав Журавлев.

О гибели Журавлева в результате обстрела со стороны ВСУ стало известно 22 июля. Сообщалось, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки.

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    Марина Совина
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