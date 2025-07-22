Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:42, 22 июля 2025Россия

Жилой дом полностью разрушился из-за обстрела российского региона со стороны Украины

Обстрел ВСУ разрушил жилой частный дом в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушил жилой частный дом в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами», — написал он.

По его словам, ранения также получили двое подростков 16 и 17 лет, которые находились рядом. Всех пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения их отправят в медицинские учреждения Белгорода, добавил глава области.

Ранее Гладков заявил, что жителей Белгородской области нужно отселять, если дома граждан не подготовят к зиме. Он отметил, что необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Губернатор также напомнил, что прошлая зима выдалась мягкой и практически без снега.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покинуть доступными средствами». Граждан Польши просят уехать из России

    Бренд телефонов Nokia собрались возродить

    США призвали привлечь Китай к ответственности за жертвы на Украине

    Олимпийскую чемпионку по плаванию из Канады отстранили за нарушение антидопинговых правил

    В России обрушился один из видов импорта

    В СПЧ прокомментировали обыски в редакции Baza

    В российском городе пожаловались на «чайхану» в школе

    Роль Кологривого в новом проекте с Хабенским раскрыли

    Жилой дом полностью разрушился из-за обстрела российского региона со стороны Украины

    В Госдуме объяснили просьбы к полякам покинуть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости