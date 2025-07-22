Жилой дом полностью разрушился из-за обстрела российского региона со стороны Украины

Обстрел ВСУ разрушил жилой частный дом в Белгородской области

Обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью разрушил жилой частный дом в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушен частный дом. Благодаря действиям бойцов самообороны удалось спасти женщину, которая находилась под завалами», — написал он.

По его словам, ранения также получили двое подростков 16 и 17 лет, которые находились рядом. Всех пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения их отправят в медицинские учреждения Белгорода, добавил глава области.

Ранее Гладков заявил, что жителей Белгородской области нужно отселять, если дома граждан не подготовят к зиме. Он отметил, что необходимо ориентироваться на прогноз погоды. Губернатор также напомнил, что прошлая зима выдалась мягкой и практически без снега.