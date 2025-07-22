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17:27, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Звезда КВН после эмиграции в Израиль начал постоянно задавать себе один вопрос

Уехавший в Израиль звезда КВН Чепурняк стал задаваться вопросом, на месте ли он
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Уехавший в Израиль бывший участник команды КВН из Днепропетровска Евгений Чепурняк рассказал, что после эмиграции начал постоянно задаваться одним вопросом. Об этом он заявил в разговоре с YouTube-каналом Sheinkin40.

По слова звезды КВН, в Израиле он постоянно спрашивает себя, на месте ли он находится.

Юморист уточнил, что предпочел бы жить на Украине, а в Израиль приезжать в гости, так как там у него много друзей, знакомых и родственников.

Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, живущий в Израиле, рассказал о пережитой им в стране воздушной тревоге. Он признался, что испытал шок во время атаки.

Перед этим телеведущий раскрыл одну из частых жалоб покинувших Россию эмигрантов. По словам Привольнова, релоканты нередко жалуются на невостребованность.

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