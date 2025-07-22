Звезда КВН после эмиграции в Израиль начал постоянно задавать себе один вопрос

Уехавший в Израиль бывший участник команды КВН из Днепропетровска Евгений Чепурняк рассказал, что после эмиграции начал постоянно задаваться одним вопросом. Об этом он заявил в разговоре с YouTube-каналом Sheinkin40.
По слова звезды КВН, в Израиле он постоянно спрашивает себя, на месте ли он находится.
Юморист уточнил, что предпочел бы жить на Украине, а в Израиль приезжать в гости, так как там у него много друзей, знакомых и родственников.
Ранее бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, живущий в Израиле, рассказал о пережитой им в стране воздушной тревоге. Он признался, что испытал шок во время атаки.
Перед этим телеведущий раскрыл одну из частых жалоб покинувших Россию эмигрантов. По словам Привольнова, релоканты нередко жалуются на невостребованность.